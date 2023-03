Vannledningsbrudd i Bergen

NTB

Politiet og brannvesenet har rykket ut etter melding om masse vann som renner i Wergelandsgaten i Bergen sentrum.

Det har kommet vann inn i kjellere i flere boliger.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange som er berørt, men det er alle fall tre hus hvor vannet har trengt inn, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet har ikke full oversikt over skadene, men sier til avisen at det kan bli nødvendig å grave opp veier som følge av at vannet har trengt ned. Veiene på stedet er åpne, men kan bli stengt som følge av at vannet har trengt ned.

Vannverket i kommunen er nå i ferd med å få avstengt vannet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.