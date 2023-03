Terrorsiktede søstre og deres tre barn har landet på Oslo lufthavn

Flyet der de to terrorsiktede søstrene fra Bærum var med landet på Gardermoen rett over midnatt – vel ti år etter at de dro til Syria som tenåringer og sluttet seg til Den islamske stat (IS). Myndighetene ventet på de og fraktet de bort. Foto: Alf Simensen / NTB Les mer Lukk

NTB

To kvinner ble i natt pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Oslo lufthavn, siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).