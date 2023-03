Forbudssak mot MC-klubben Satudarah begynner onsdag

NTB

Onsdag skal Oslo tingrett behandle et helt nytt spørsmål i norsk rettspraksis: skal retten forby MC-klubben Satudarah?

Politiet mener klubbens medlemmer begår alvorlige lovbrudd som også skaper frykt i befolkningen, noe som i henhold til en lov fra 2021 gir mulighet for at retten kan erkjenne sammenslutningen forbudt, skriver Klassekampen.

Et viktig formål er å hindre rekrutteringen. Satudarah mener selv at de er en lovlig MC-klubb, mens påtalemyndigheten mener det er en kriminell gjeng. Blant annet mener de at skytingen mot to tidligere ledere i Young Guns i Oslo sentrum i januar har tilknytning til Satudarah. I tillegg kommer de til å peke på at en lang rekke sentrale medlemmer angivelig ikke har førerkort for motorsykkel.

– Vi vil føre bevis for at det er veldig mange som har både motorsykkel og MC-lappen. At man ikke kan drive MC-klubb uten å ha MC-lappen, er i seg selv uforholdsmessig, sier klubbens ene forsvarer, Usama Ahmad.

Satudarah er en klubb som opprinnelig stammer fra Nederland. De begynte som en sammenslutning av barn av innvandrere fra Indonesia. I motsetning til de fleste andre MC-gjenger er Satudarah åpne for alle etniske grupper, noe som kan gi gruppa appell blant minoritetsungdom.