Kvinne skadet seg på vei fra hjemmekontor – får ikke godkjent yrkesskade

NTB

En kvinne fra Alta var på vei fra hjemmekontor til et møte da hun ødela håndleddet. Skaden er likevel ikke en yrkesskade, mener lagmannsretten.

Det var i januar 2018 at kvinnen skadet seg. Etter en times arbeid på hjemmekontor dro hun ut til et oppdrag. På vei til bilen falt hun og slo seg, slik at håndleddet måtte opereres, skriver NRK.

Kvinnen har forsøkt å få skaden definert som en yrkesskade, men har ikke fått gjennomslag i Nav, klageinstansen deres eller Trygderetten. Saken endte til slutt opp i Hålogaland lagmannsrett, som fredag forrige uke konkluderte med at skaden ikke er en yrkesskade.

Kvinnens advokat, Fredrik Taarvig Wildhagen, mener resultatet er feil og at kvinnen skulle fått medhold. Han mener dommen bør ankes, og at Høyesterett må tette et hull i loven.

– Det er et hull i den beskyttelsen som yrkesskadedekningen skal gi, sier han til kanalen.

Wildhagen sier kvinnen har fått en varig skade som gjør at hun over tid vil ha mindre arbeidsevne.

– I ytterste tilfeller kan det dreie seg om millionbeløp hvis skaden er alvorlig nok, legger han til.

Kvinnen har så langt ikke anket dommen og har ikke ønsket å stille til intervju, skriver NRK.