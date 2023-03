Frp om EUs nei til fossilbiler: – Galskap å forby bensinbiler

Hans Andreas Limi (Frp) forventer at regjeringen raskt avklarer at vedtaket i EU ikke får konsekvenser for Norge. Les mer Lukk

NTB

Fossilbiler skal forbys i EU etter 2035, besluttet EU-landene tirsdag. Nå forventer Frp at regjeringen avklarer at vedtaket ikke får konsekvenser for Norge.