Politiets Fellesforbund frykter store politikutt

NTB

Politiets Fellesforbund sier det allerede har vært en nedgang på 156 årsverk i politiet på grunn av den økonomiske situasjonen og kutt i statsbudsjettet.

Politiet må kutte og omprioritere 242 millioner kroner i henhold til statsbudsjettet for 2023. Det bekymrer Politiets Fellesforbund, skriver de i en pressemelding.

– Ja, det er svært bekymringsfull spesielt med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i. Krigen i Ukraina har ytterligere forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, men det har også ført til at andre kriminelle aktører har fått større handlingsrom og muligheter innen en rekke kriminalitetstyper, sier nestleder Ørjan Hjortland.

Han sier det vil føre til et kutt på minimum 330 årsverk, og at 156 årsverk er fjernet allerede i januar og februar. Hjortland mener målet om to politiansatte per tusen innbyggere vil ryke. I tillegg fører det til at investeringer blir satt på vent.

– Politiet står overfor knallharde prioriteringer. Et uforsvarlig budsjett gir konsekvenser. Det gir konsekvenser for oss som etat, men det gir også konsekvenser for innbyggerne. Politidirektoratet selv er også bekymret. Det er sterkt urovekkende. Nå håper vi bare at politikerne forstår alvoret og at det blir tatt grep i revidert statsbudsjett som legges fram i juni, sier Hjortland.