Mobbesaken i Drangedal: Tapte ankesak mot kommunen

NTB

I fjor vant Cecilie Haugen mot hjemkommunen Drangedal og ble tilkjent 2,3 millioner i erstatning etter mobbing. Nå frifinnes kommunen i saken, melder NRK.

Det har snart gått fire år siden mobbesaken i Drangedal ble kjent for alvor. Mer enn 70 personer vurderte på et tidspunkt å kreve erstatning fra kommunen.

Cecilie Haugen var en av fire som søkte om erstatning fra kommunen i 2020. Hun mente at hun hadde blitt mobbet på skolen, og at kommunen ikke hadde gjort nok for å sette en stopper for det. Etter at hun fikk avslag på søknaden, tok hun saken til retten for å få erstatning.

I februar i fjor ble kommunen dømt til å betale Haugen 2,3 millioner kroner i erstatning.

– Drangedal kommune er ansvarlig for mobbingen Cecilie Haugen ble utsatt for på barne- og ungdomsskolen mellom 1997-2007, slo tingretten fast den gangen.

Kommunen anket dommen, og i februar i år møttes partene på nytt. I ankesaken har Agder lagmannsrett kommet fram til at Drangedal kommune frifinnes i saken, skriver NRK.