Philip Manshaus' advokat ber om gjenåpning av straffesaken mot ham

Det er tre år siden Philip Manshaus skjøt og drepte sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i deres barndomshjem på Eiksmarka øst i Bærum. Deretter kjørte han til Al-Noor-moskeen og gjennomførte et terrorangrep. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Forsvareren til Phillip Manshaus, Unni Fries, opplyser til NTB at hun har bedt om gjenopptakelse av straffesaken mot ham.

– På vegne av Philip Manshaus har jeg i dag sendt begjæring om gjenåpning til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, skriver forsvareren i et skriv til NTB.

Fries skriver videre at Manshaus ble innlagt på psykiatrisk sykehus i januar i år, og at han fortsatt er innlagt.

– Hans behandler har konkludert med at han utvilsomt har en alvorlig psykoselidelse, skriver Fries.

– Etter mitt syn er hans psykosesykdom, som ikke var kjent for den dømmende rett, egnet til å skape betydelig tvil om hvorvidt Manshaus var tilregnelig da han begikk de straffbare handlingene.

Philip Manshaus er dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019. Hans forsvarere argumenterte den gang for at Manshaus var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

