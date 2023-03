NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 28. mars.

Regjeringen legger fram forslag om grunnrenteskatt

Regjeringen vil fremme forslaget om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd tirsdag. Like etterpå vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holde en pressekonferanse der de vil redegjøre for forslaget.

Den omstridte skatten skapte ramaskrik i mange oppdrettskommuner langs kysten da den overraskende ble presentert i slutten av september i fjor. Da ble det bestemt at skatten skulle gjelde fra 1. januar i år, selv om innretningen ikke var klar.

Kronprinsparet besøker Rauland og Setesdal.

Kronprinsparet besøker tirsdag Rauland i forbindelse med feiringen av parets 50-årsdager. I løpet av dagen står et besøk til Raulandsakademiet i Vinje i Telemark på menyen. Onsdag går turen videre til Hovden skigymnas og kirken i Bykle i Setesdal i Agder.

Den europeiske menneskerettsdomstolen skal behandle sine første klimasaker

De første tre sakene som omhandler menneskerettighetsbrudd knyttet til klimaendringer skal opp til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tirsdag. Til sammen er over 30 land klaget inn til domstolen.

Ankedomstol vurderer Andrew Tates krav om løslatelse

En rumensk ankedomstol ventes å avgi kjennelse om influenseren Andrew Tates begjæring om løslatelse fra varetekt mot kausjon. Tate ble pågrepet sammen med broren, Tristan Tate, i desember 2022. Brødrene etterforskes blant annet for menneskehandel og voldtekt. Etterforskningen i Romania har pågått siden april i fjor.

Norge møter Georgia i EM-kvalifiseringen

Det norske herrelandslaget i fotball møter Georgia i den georgiske havnebyen Batumi til den andre kampen EM-kvalifiseringen. Kampen sparkes i gang klokka 18. Ellers i Norges EM-gruppe skal Skottland møte Spania i Glasgow klokka 20.45.