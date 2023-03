NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Politiet: Skoleskytingen i Nashville var målrettet angrep

Politiet i Nashville i USA sier en 28-åring åpnet ild og drepte seks personer på en barneskole i byen. Angrepet var målrettet, ifølge politiet, som sier de har funnet et manifest og et detaljert kart som tegnet ut hvordan det hele skulle foregå.

Politisjef John Drake i Nashville sier i et intervju med NBC News at den mistenkte trolig planla et større angrep med skytinger på flere steder. Motivet for angrepet er ikke kjent.

Kim Jong-un vil øke Nord-Koreas atomarsenal

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har bedt om en oppskalering av produksjonen av kjernefysisk materiale og med det også landets atomarsenal.

Produksjonen av materialet skal være av en kvalitet som gjør at det kan brukes til framstilling av våpen, ifølge Kim. Han sier også at Nord-Korea bør være klare til å kunne bruke våpnene til enhver tid, ifølge det nordkoreanske statsmediet KCNA.

IS tar på seg ansvaret for angrep i Kabul

IS har tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet som drepte minst seks sivile i Afghanistans hovedstad Kabul. Det melder IS selv på Telegram, ifølge Reuters. I tillegg til de seks drepte ble flere såret.

Angrepet skjedde i nærheten av utenriksdepartementet i Kabul mandag. Det er andre gang så langt i år at det har vært et angrep i nærheten av departementet.

Seier for Minnesota Wild – Zuccarello med assist

Minnesota Wild slo Seattle Kraken 5–1 natt til tirsdag. Mats Zuccarello fikk med seg en assist fra kampen, men det var Matt Boldy som med sine tre scoringer ble kampens helt.

Før kampen hadde Wild tatt poeng i elleve kamper på rad. Med seieren forlenget de den rekken.

E6 i Nordland åpen igjen etter trafikkulykke

E6 ved Røsvoll i Rana ble stengt etter en trafikkulykke mellom to personbiler, men er åpnet igjen natt til tirsdag. Tre personer var involvert i hendelsen, samtlige ble tatt hånd om av helsepersonell.

Det ble påført store materielle skader i forbindelse med ulykken. Politiet advarer videre om glatte kjøreforhold på stedet.