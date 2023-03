Emilie Voe Nereng reagerer på ny Smash-reklame

Den nye Smash-kampanjen høster kritikk fra både ernæringsrådgivere og Nasjonalforeningen for folkehelse. Men Orkla forsvarer den nye markedsaktiviteten. – Tanken har aldri vært at en forbruker skal spise to poser i uka gjennom hele året, sier kommunikasjonsdirektør.

Nafisa Zaheer – Kampanje.com

– Det hadde vært interessant å høre hva helseministeren tenker om denne reklamen, sier ernæringsrådgiver Emilie Voe Nereng.

I disse dager kjører Nidar en reklamekampanje for sjokoladesnackset «Smash!» der Orkla har gjemt gullkjegler i Smash-poser over hele landet. Den som finner gullkjeglen vinner et årsforbruk av sjokoladen, noe som tilsvarer hele 140 Smash-poser i året eller mer enn to poser i uken. Reklamekampanjen har fått ernæringsrådgiver og influencer Emilie Voe Nereng til å reagere. Hun sier til Kampanje at hun savner strengere regulering av markedsføring av usunne produkter, og håper folk skjønner at det bare er et markedsføringsstunt.

– Det er dog et stort problem for folkehelsa at forbrukere blir bombardert av reklame for usunne produkter og konstant får nye påskudd for å handle mengder med sjokolade og annen ultraprosessert mat. Derfor hadde det vært interessant å høre hva helseministeren tenker om denne reklamen, og hvilke konsekvenser det kan ha for folkehelsen, sier Nereng til Kampanje

Personlig skulle hun ønske at det var større reguleringer rundt usunne produkter både når det gjaldt retningslinjer for reklame og skatter og avgifter på slike produkter.

– Usunn mat er en stor bidragsyter til helseproblemer i befolkningen, noe vi alle betaler en pris for. Men i bunn og grunn er det forbrukeren som har valget om hva de skal kjøpe i butikken. Folk vet nok at sjokolade ikke er sunt, men jeg håper de i denne sammenhengen også forstår at vinnersjansen er minimal og at de fleste som handler flere poser med Smash bare vil bli gjenstand for et markedsføringsstunt, sier Nereng.

Hun er til daglig tilknyttet influencerbyrået Team Tomorrow som jobber for å inspirere og engasjere forbrukere til en mer bærekraftig livsstil.

Les også:Influencerbyrå dobler staben og takker nei til million-oppdrag: - Ikke alle har grønt nok mel i posen

– Myndighetene må ta mer ansvar

Kampanjen har også skapt reaksjoner hos Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforsamlingen for folkehelse.

– Fra et folkehelseperspektiv er det selvsagt ikke ønskelig at folk skal kjøpe inn store mengder Smashsjokolade for å være med i en konkurranse. Premien som sier at et «årsforbruk» er to poser i uka gir også en uheldig signaleffekt med å normalisere godterispising til hverdags. En pose Smash inneholder 1.000 kalorier. Å legge dette oppå øvrig matinntak eller å erstatte sunn mat med dette flere ganger i uken er uheldig for helsen, sier hun.

Hun viser til at Orkla med sitt Smash-produkt gjerne «reklamerer med at det ikke holder å smake på en, men at du vil ha mer.»

– De har lett fram til den unike kombinasjonen av sukker, salt og fett som gjør at kroppens vanlige signal om metthet og spisestopp overstyres og vi spiser videre selv om magen er full. Denne type mat er en viktig forklaring på at nordmenns vekt har økt siden 1970-tallet og at vi nå er i en situasjon der syv av ti har overvekt eller fedme, med den risikoen det gir for alvorlig sykdom som kreft, diabetes type 2 og hjerte-og karsykdom, sier hun.

Influencer og ernæringsrådgiver Emile Voe Nereng reagerer på den nye Smash-kampanjen til Orkla. Les mer Lukk

Gerhardsen sier videre at hun skulle ønske en matvarebransje som tok mer ansvar, men at hun forstår at Orklas hovedformål er salg, ikke folkehelse.

– Derfor må myndighetene ta mer ansvar, blant annet ved å regulere reklamen strengere. Flere land ser nå på muligheten for å forby reklame for usunne varer for å beskytte barns helse. I Norge må vi også se på slike muligheter. Snart kommer det en ny stortingsmelding om folkehelse og vi håper bedre regulering av markedsføring og beskyttelse av barn og unges helse blir løftet der, sier hun.

– Kan virke voldsomt

Kampanje har snakket med kommunikasjonsdirektøren i Orkla, Confectionary og Snacks, Elisabeth Aandstad Ekheim, som opplyser om at forbrukerkampanjen «Finn Gullkjegla» tar utgangspunkt i «gleden med en god gammeldags skattejakt». Hun legger til at at man må være over 18 år for å delta og at de vil oppfordre vinnerne til å dele premien.

Hun erkjenner at en Smash-pose to dager i uken kan virke litt voldsomt.

– Men så er det samtidig slik at mange av oss bor i større husholdninger, og har venner og kollegaer. Tanken har aldri vært at en forbruker skal spise to poser i uka gjennom hele året. Men, når en først vinner kan det være stas å dele litt. Det har i alle fall vært vår tanke og noe vi vil oppfordre til ved utsendelse av premier sier hun.

– Trenger Smash-salget et løft?

– Det er ingenting som tilsier at Smash trenger et spesielt løft, men vi kjører med jevne mellomrom ulike kampanjer på de store merkene våre, avslutter Ekheim.

Dette er ikke første gang en Smash-kampanje høster kritikk: Orkla trekker Smash-reklame etter reaksjoner i sosiale medier

Denne saken ble først publisert på Kampnaje.com.