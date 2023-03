Gult farevarsel i store deler av Sør-Norge

Snøværet har skapt problemer for kollektivtrafikken i Oslo-området tidligere i vinter. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Meteorologene har sendt ut farevarsel om snø for deler av Østlandet, deler av Rogaland og Vestland fylke.

– Totalt kan det komme 5 til 15 cm med snø på 24 timer, skriver Meteorologene på Twitter.

De ber folk beregne noe ekstra tid til transport og kjøring, samt kjøre etter forholdene.

Kommer først i vest

Snøen kommer først i vest, hvor farevarselet gjelder allerede fra i natt.

– I kystnære strøk omtrent sør for Florø vil nedbøren gå over til sludd og regn i perioder, og sent tirsdag kveld ventes en snøgrense på 200–500 meter, høyest i sørlige deler av fylket, skriver Meteorologene på hjemmesiden Yr.