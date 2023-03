Jan Thomas blir ny programleder for «Jakten på kjærligheten»

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Det er nesten uvirkelig at det nå er min tur til å hjelpe bøndene med å lete etter kjærligheten og den perfekte matchen, sier Jan Thomas.

Tidligere i år kunne Se og Hør melde at Jan Thomas var ferdig med «Maskorama» på NRK etter tre sesonger. Nå bekrefter TV-profilen at han går fra NRK til TV 2 for å lede den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten».

– Endelig kan jeg stolt fortelle at jeg tar over som programleder for legendariske «Jakten på kjærligheten». Det er utrolig at dette er den 20. sesongen, og jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne spennende reisen sammen med våre modige bønder og friere, sier han i en pressemelding fra TV 2.

Jan Thomas har tidligere funnet kjærligheten i Discovery-programmet «Jan Thomas søker drømmeprisen». Han har også vært programleder for et lignende program som hadde som mål å skaffe Linni Meister en kjæreste.

- Det er nesten uvirkelig at det nå er min tur til å hjelpe bøndene med å lete etter kjærligheten og den perfekte matchen. Mitt mantra er og har alltid vært, at størst av alt er kjærligheten, og det tar jeg med meg som programleder! Og så er det kanskje ingen ulempe at jeg vet en ting eller to om å finne kjærlighet på TV selv også? sier programlederen.

Han tar over jobben etter Gunhild Dahlberg.

– Jeg har vært så heldig at jeg har hatt drømmejobben i fem år. Å jobbe med «Jakten på kjærligheten» har vært helt fantastisk. Jeg vil berømme alle bønder og friere for motet de har vist, og for tilliten de har gitt. Jeg ønsker Jan Thomas lykke til, sier Dahlberg.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, har stor tro på Jan Thomas i den nye rollen.

– Vi er så strålende fornøyde med å ha sikret oss Jan Thomas som programleder for denne jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten». Jan Thomas er en raus og inkluderende person med et stort hjerte, som passer perfekt i rollen. Endelig får vi jobbe med ham igjen. Han kan også dra stor nytte av sin erfaring med selv å ha jaktet – og funnet - kjærligheten på TV. På toppen av det hele har vi funnet fire fantastiske bønder som vi er sikre på kommer til å lokke til seg en haug med friere, så denne sesongen er det bare å glede seg til!

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.