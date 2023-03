En rekke kanselleringer hos Widerøe

NTB

Ni avganger og ankomster med Widerøe på Flesland i Bergen ble kansellert mandag morgen.

– Dette er en tøff, tøff start på uken, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til Bergensavisen.

Kanselleringene gjelder avganger til eller fra Kristiansund, Stavanger, Florø, Ålesund, Ørsta/Volda og Sogndal. Årsaken til kanselleringene er tekniske problemer med ett fly, mens et annet ble stående på Ørsta søndag kveld grunnet værproblemer.

– Vi er selvfølgelig lei oss for at dette skjer mandag morgen. Vi beklager at passasjerene blir rammet på denne måten, sier hun.

Berørte passasjerer blir ombooket til en senere avgang eller til et annet flyselskap, opplyser Solli.