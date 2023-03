Nordlandsbanen stengt på grunn av avsporing

NTB

Nordlandsbanen er søndag morgen stengt ved Hell stasjon i Stjørdal på grunn av en avsporing på stasjonen.

Avsporingen på stasjonen skjedde klokken 3 natt til søndag og berører også trafikken på Meråkerbanen.

Det er ikke avklart hvor langt tid det vil ta før trafikken kan gå som normalt igjen.

– Dette kan ta tid. Et arbeidstog har sporet av på Hell stasjon, sporveksel 1, dermed sperres all annen trafikk forbi stasjonen, sier pressevakt Øystein Stavdahl Paulsen i Bane Nor til NTB.

Han sier det er en stor jobb å få fjernet toget. Og etter at det er gjort må sporet undersøkes slik at det blir trygt å benytte.

– I første omgang er nattoget fra Bodø innstilt fra Steinkjer. Toget fra Trondheim til Storlien er også innstilt, forteller pressevakten.