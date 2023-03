NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 26. mars.

Trump i gang med valgkampen

USAs tidligere president Donald Trump sparket i natt norsk tid i gang valgkampen da han holdt sitt første valgmøte i håp om å bli nominert som presidentkandidat for republikanerne.

På møtet i Waco i Texas gikk han til verbalt angrep på påtalemyndigheten i New York og gjentok nok en gang at han ikke har brutt noen lov. Statsadvokaten i New York etterforsker Trump for brudd på valgkampfinansieringsloven.

Foreslår null inntektsskatt for alle som tjener under 200.000

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) foreslår vil fjerne all skatt for dem som tjener under 200.000 kroner. Han sier til VG at han mener Høyre må tørre å være mer kreative i skatteløsningene.

– Tjener du under 200.000 kroner i dag og bor spesielt i sentrale strøk er det ganske tøft å få endene til å møtes. Det synes jeg vi skal ta et ansvar for å prøve å løse, og det synes jeg ikke man har klart hittil, sier Sture Pedersen til VG.

Mann funnet i god behold etter leteaksjon på Haukelifjell

En mann i 60-årene fra Oslo som ble borte fra turfølget sitt på Haukelifjell i Vinje kommune i går, ble i natt funnet i god behold.

– Mannen ble funnet 15 minutter etter midnatt natt til søndag. Han hadde delvis gravd seg ned i en snøhule, forteller operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørøst politidistrikt til NTB.

Honduras kutter Taiwan

Regjeringen i Honduras kunngjorde i natt slutt på det diplomatiske forholdet til Taiwan, etter at president Xiomara Castro allerede i valgkampen i 2021 varslet at dette kunne komme til å skje. Dermed Kina åpner nå dørene for det mellomamerikanske landet.

Honduras har varslet Taiwan om at landet ikke kommer til å gjenoppta noe forhold til eller offisiell kontakt med øya. Taiwan svarte kort tid etter med å kutte sine diplomatiske bånd til Honduras.

Wild forlenget poengrekken – Hartman sikret seieren sent

Ryan Hartman ble helten da Minnesota Wild slo Chicago Blackhawks 3-1 i NHL i natt norsk tid og forlenget rekken med poeng til elleve kamper på rad.

Avgjørelsen falt med bare ett minutt igjen av kampen. Hartman kriget til seg pucken på blålinjen og kom alene med Blackhawks-målvakt Alex Stalock. Forwarden gjorde ingen feil og fintet ut målvakten før han satte pucken i mål.

Mol og Sørum til semifinale i Mexico

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum slo tsjekkiske Ondrej Perusic og David Schweiner og er klar for semifinale i verdenstourturneringen i Mexico. Den norske stjerneduoen vant i strake sett i sanden i mexicanske Tepic. Dermed skal de spille semifinale.

Nordmennene kom godt i gang i kampen mot tsjekkerne og tok tidlig ledelsen i det første settet. Til slutt ble det seier 21-16.