Næringsbygg brenner i Bamble

NTB

Et næringsbygg i Stathelle i Bamble kommune står i brann. Det skal dreie seg om Elkjøp som skal åpne i neste uke.

– Det brenner veldig i bygningen, sier operasjonsleder Trond Egil Grot i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mellom ti og elleve brannbiler er på stedet, opplyser vaktleder Arild Reinhartsen i 110-sentralen i sørøst til VG.

Skulle åpne neste uke



Ifølge Telemarksavisa ligger lokalene til Elkjøp i bygget. Den nye butikken på 2000 kvadratmeter skal etter planen åpne onsdag neste uke.

Reinhartsen forteller at det kan være fare for spredning og at det er full overtenning over taket.

– Når det blir en såpass stor brann som det er nå, kan det komme gnistregn fra brannen som kan spre seg i luften til tilstøtende bygg, sier vaktlederen.

Fylkesvei stengt



Politiets innsatsleder Kim Stokke sier til NRK at det ikke skal ha vært noen i lokalet.

Politiet fikk melding om brannen klokka 20.18 lørdag. Det ble da sett røyk fra bygget.

Politiet sa først at E18 som går like ved ble stengt, men endret dette til å gjelde fylkesvei 363.

Saken oppdateres