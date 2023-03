Sykehuset i Levanger er uten vanntilførsel etter vannlekkasje

NTB

Lørdag morgen er sykehuset i Levanger uten vann, etter en større vannlekkasje i byen.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Berit Røflo overfor NTB.

Det var Trønder-Avisa som først meldte om vannlekkasjen, som skal berøre beboere i områdene Bamberg og Gjemble.

– Det vi vet, er at det er en vannlekkasje i Levanger kommune. Vi jobber med å få til en reserveløsning, men det positive er at det ikke er planlagt noe større aktivitet her i dag, sier Røflo.

Levanger kommune skriver i en SMS til beboere i området, som gikk ut klokken 06.17 lørdag morgen:

«Det pågår leting etter en større vannlekkasje på ledningsnettet. Hele Bamberg og Gjemble er nå for tiden uten vann. Mannskap er nå ute og leter. Usikkert når vannet vil komme tilbake. Vanntanker vil bli utkjørt hvis utbedringen tar lang tid».