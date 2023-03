NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 25. mars.

Trump holder folkemøte

USAs tidligere president Donald Trump holder sitt første folkemøte i 2024-valgkampen. Møtet holdes i byen Waco i Texas.

USAs visepresident til Ghana

USAs visepresident Kamala Harris besøker Ghana. Besøket er et ledd i landets plan om å styrke forbindelsene til afrikanske land. Det er og planlagt at hun og ektemannen Doug Emhoff skal besøke Tanzania og Zambia.

Earth Hour markeres globalt

Folk over hele verden oppfordres til å skru av lyset i én time i en symbolsk handling for å uttrykke støtte til innsatsen for å verne natur og bekjempe klimaendringene.

Blant annet er Stortinget med på markeringen og slukker lysene løpsdag kveld fra 20.30 til 21.30.

Årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti

Fylkeslaget Trøndelag Arbeiderparti holder årsmøte fra lørdag til søndag på Rica Hell i Stjørdal. En enstemmig valgkomité har gitt fornyet tillit til Ingvild Kjerkol som fylkesleder.

Fylkesårsmøtet skal blant annet velge landsmøteutsendinger til Aps landsmøte som holdes 4. til 6. mai. Trond Giske, som leder Nidaros Sosialdemokratisk Forum, er blant de foreslåtte utsendingene.

Norge møter Spania i EM-kvalifiseringen

Det norske herrelandslaget i fotball møter Spania i kvalifiseringskamp til Europamesterskapet neste år. Avspark er klokken 20.45.

Erling Braut Haaland måtte forlate denne ukas landslagssamling på grunn av en kjenning i lysken. Dermed mister Norge en av sine vektigste brikker mot Spania.