NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 25. mars.

Biden sier USA ikke vil ha konflikt med Iran



President Joe Biden sier at USA ikke vil ha konflikt med Iran. Uttalelsen kommer etter at USA for et døgn siden gjennomførte angrep mot iransktilknyttede grupper i Syria som svar på et droneangrep Washington mener kan knyttes til iranskstøttede grupper.

En amerikansk kontraktør ble drept, og en annen amerikansk kontraktør og fem amerikanske soldater ble såret av dronen som angrep en koalisjonsbase nordøst i Syria. I USAs angrep etterpå skal 14 proiranske militsmedlemmer ha blitt drept. USAs angrep mot dem utløste deretter rakettangrep fra iranskstøttet milits, men uten at noen ble drept.

Zelenskyj håper på hjelp fra Verdensbanken

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han satser på støtte fra Verdensbanken til gjenoppbygging av landet. Det sier han etter å ha møtt utsendinger fra institusjonen der partene har diskutert det han omtaler som lovende programmer.

Verdensbanken anslår at krigens første år har påført direkte ødeleggelser til en verdi av 135 milliarder dollar, i overkant av 1.400 milliarder kroner, på bygninger og infrastruktur.

Passkøene øker igjen

Sesongen for lang ventetid på nye pass er i gang. På Trondheim sentrum politistasjon er det ingen ledige timer det neste halvåret. Det bekrefter Siw Hind, leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

– Vi ser at det er færre timer ledig og gjør det vi kan for å imøtekomme etterspørselen, sier hun. Ifølge Hind er det etterslepet etter pandemien som gjør at mange nå ikke har et gyldig pass. I tillegg glemmer folk å sjekke om de har gyldige pass så lenge det er vinter.

Homonettverk vil avskaffe hallikparagrafen

Arbeiderpartiets homonettverk håper å få Ap-landsmøtet med seg på å vrake hallikparagrafen og evaluere sexkjøpsloven.

I begrunnelsen peker homonettverket på at LHBT+-organisasjoner mener det finnes for lite kunnskap om kjøp og salg av sex blant mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, skriver Klassekampen.

– Vi mener det er behov for å ta tempen på loven på ny, og skaffe ny kunnskap om hvordan den slår ut, sier nettverkets leder Jon Reidar Øyan til Klassekampen.

Ruud enkelt videre i Miami

Tennisstjernen Casper Ruud tok seg videre til tredje runde av Masters 1000-turneringen Miami Open med seier over belarusiske Ilja Ivasjka i strake sett fredag.

Ruud er seedet som nummer tre i Miami og gikk med det direkte til den andre runden i storturneringen som spilles på hardcourt.

Der fikk nordmannen belarusisk motstand og tok seg relativt enkelt videre til den tredje runden med seier. Nordmannen vant med settsifrene 6-2, 6-3.

Mexico ønsker å være vertskap for sommer-OL i 2036

Mexico har levert inn formell søknad om å få bli med i kampen om å være vert for sommer-OL i 2036. Utenriksminister Marcelo Ebrard og den mexicanske olympiske komiteens president Maria Jose Alcala leverte i går inn søknaden i Lausanne i Sveits, der de møtte Den internasjonale olympiske komités president Thomas Bach.

Søknaden sammenfaller med at det i år er hundre år siden opprettelsen av Mexicos olympiske komité. Mexico var vertskap for sommer-OL i 1968.