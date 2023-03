NRK-legenden Einar Lunde om smertene: – Trodde jeg skulle havne i rullestol

Tidligere NRK profil Einar Lunde forteller åpenhjertig om høydepunkter fra sitt 80 år gamle liv og over 40 år i tjeneste for NRK.

Einar Lunde (80) forteller at han så mørkt på 80-årsfeiringen da han for ett år siden opplevde store smerter.

Lunde er godt kjent som Dagsrevyen-programleder og Afrika-korresondent for NRK gjennom en årrekke. Lunde sluttet i kanalen i 2010 etter 40 år i rikskringkasterens tjeneste.

I et lengre portrettintervju med Her og Nå åpner han opp om blant annet smertene som har plaget ham.

– For ett år siden var jeg så handikappet at jeg trodde jeg skulle havne i rullestol. Jeg hadde så store smerter i kroppen at jeg ikke kunne gå eller stå. Jeg kunne knapt nok sitte, og det var så vidt jeg klarte å ligge. Det var smerter hele tiden, forteller Lunde til Klikk.no.

Einar Lunde (80) på gallamiddag på slottet i 2011 sammen med kona Ellen Westberg Andersen (68). Les mer Lukk

Han var gjennom seks måneders utredning ved Drammen sykehus før de omsider klarte å finne årsaken; han hadde en betennelse i bekkenet.

Etter noen måneder hos fysioterapaut ble plagene borte.

80-årsfeiringen ble markert på savannen i Botswana. Lunde har ikke ligget på latsiden i pensjonisttilværelsen og har vært med på flere tematurer til Afrika som ekspert. Han holder også jevnlig foredrag.

Afrika har preget livet

Lunde forteller til Her og Nå at kontinentet alltid har hatt en spesiell plass i hjertet hans og forteller om flere nær-døden opplevelser på kontinentet mens han var på jobb for både Afrikas største radiokanal Radio Voice of the Gospel i Addis Abeba på 1970-tallet og NRK på 1980-tallet.

Han har sett Haile Selassie bli avsatt etter 3000 år med keiserdømme, se avsatte presidenter bli henrettet, rapporterte fra krig både i Namibia, Rhodesia og Eritrea og var på kontoret til erkebiskop Desmond Tutu da han i 1984 ble tildelt Nobels fredspris og møtte Nelson Mandela da han slapp ut av fangenskap etter 27 år.

Han sier han måtte tilegne seg en profesjonell «brynje» som en forsvarsmekanisme mot inntrykkene. Likevel kom det et punkt, under en konferanse i Kristiansand mot slutten av 1980-tallet, da brynjen ikke sto imot lengre.

Da man under konferansen fortalte historier om barn i krig og sult, knakk han sammen.

– Jeg kollapset og måtte ha psykiatrisk hjelp for å takle det marerittet jeg har stått i. Alle disse forferdelige minnene kom rullende som en tsunami. Jeg klarte ikke å stoppe det, forteller han til Her og Nå.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Einar Lunde i Dagsrevyens studio NRK 1978.

Lunde trosset nervene og ble et kjent ansikt i norske TV-stuer og kunne knapt gå i fred på gatene.

Etter et langt liv i nyhetenes tjeneste ser på det som sin hovedoppgave å bringe budskapet fra Nelson Mandela og Desmond Tutu videre.

– Det Mandela og Tutu sto sammen om – med sannhet, forsoning og tilgivelse i stedet for hevn – har jeg reist rundt og holdt hundrevis av foredrag om på folkehøyskoler, senioruniversiteter og pensjonistgrupper over hele landet, forteller Einar Lunde til Her og Nå.