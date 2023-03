Hovedeieren i Schibsted vil saksøke staten for planlagt masseovervåking av norske borgere

NTB

Stiftelsen Tinius mener loven som vil overvåking av befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, er i strid med loven. De vil nå saksøke staten.

Stiftelsen Tinius vil domstolsprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett. Begge lovendringene må også sees på i kombinasjon, opplyser Stiftelsen i en pressemelding fredag.

De mener lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Av hensyn til ytringsfriheten og personvernet, som er avgjørende for pressens arbeid, mener vi det er viktig for alle at de aktuelle delene av denne lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene, sier Kjersti Løken Stavrum, leder i Stiftelsen Tinius, ifølge Bergens Tidende , som først skrev om saken.