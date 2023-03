Viggo Kristiansen håper Andersen blir straffet: – Han har frarøvet meg 21 år i frihet

Løslatelse av Viggo Kristiansen Bærum 20210601. Svein Kristiansen kommer for å hente Viggo Kristi­ansen etter at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet meg 21 år i frihet, sier Viggo Kristiansen om Jan Helge Andersen.

– Jeg må si at tilliten min til rettssystemet er styrket etter dette. Når det er sagt, mener jeg at dagens utfall er forventet, sier Viggo Kristiansen til TV 2 etter at Riksadvokaten fredag ba om at saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas.

Kristiansen sier at han ikke kjenner på glede etter avgjørelsen.

– Jeg skal ikke sitte her og hovere over andres elendighet. Jeg skulle bare ønske at dette skjedde for lenge siden, sier han.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). I desember 2022 ble han frikjent, og med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

Andersen ble frikjent for drapet på Paulsen, men Riksadvokaten ba fredag om at denne saken gjenåpnes. Gjenopptakelseskommisjonen tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt Andersen skal tiltales.

– Saken må gjenåpnes

– Kommisjonen har, slik jeg ser det, intet annet valg enn å gjenåpne saken mot Andersen, sier Kristiansens advokat Brynjar Meling til NTB.

Han er ikke overrasket over beslutningen fra Riksadvokaten.

– Etterforskningen som fant sted etter gjenåpningen av Kristiansens sak, har jo ikke bare avkreftet mistanken mot Kristiansen, men også svekket påstanden om at det var to gjerningsmenn. Da tenker jeg særlig på DNA-funn som knytter Andersen til begge jentene, sier han.

I november 2021 ble det klart at Andersens DNA ble funnet på begge ofrene, mens det ikke ble gjort funn av DNA fra Kristiansen.

– Håper han straffes

Kristiansen sier at hans tanker går til de avdøde jentenes foreldre.

– Jeg håper de får svarene de ønsker seg og at de kan gå videre, sier han.

Kristiansen har anmeldt Andersen for falsk forklaring. Ifølge TV 2 er det ventet at påtalemyndigheten vil ta stilling til om de ønsker å straffe Andersen for dette etter at saken har blitt behandlet i kommisjonen.

