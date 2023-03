Mann dømt for å ha svindlet 94 år gammel kvinne for nær to millioner kroner

En 62-åring er i Oslo tingrett dømt til nær to års fengsel for å ha svindlet en 94 år gammel kvinne for 1,9 millioner kroner.

NTB

En 62 år gammel mann fra Østfold er i Oslo tingrett dømt til nær to års fengsel for å ha svindlet en 94 år gammel kvinne for nær to millioner kroner.