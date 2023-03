Regjeringen vil gi elever rett til videregående skole på ubestemt tid

NTB

Regjeringen legger fram forslag som blant annet går ut på rett til videregående opplæring fram til elevene fullfører, samt rett til å bytte studie dersom de ombestemmer seg.

– Det er viktig for den enkelte som får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier. I tillegg er det lønnsomt for samfunnet at flere fullfører videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Det var NRK som omtalte saken først.

Forslaget er en del av regjeringens nye opplæringslov, som ble lagt fram fredag. Per i dag har elevene i utgangspunktet kun rett til tre års opplæring.

– Viktige utvidelser av rettighetene

Brenna tror ikke at forslaget om retten til å fullføre VGS på ubestemt tid, vil føre til at elever tar VGS over flere år for å få bedre karakterer.

– Jeg tror tvert imot at de vil gjennomføre og komme seg videre i arbeid eller utdanning, sier hun til NRK.

– Dette er store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter, som først og fremst skal gi de som trenger flere år til å fullføre, og det skal gi elevene mulighet til å ombestemme seg, sier Brenna.

Vil tre i kraft i 2024

Regjeringens nye opplæringslov innebærer også lovfestet oppfølging av fravær, lovfestet tilbud for elever med manglende språkkunnskaper, samt rett til å ta flere fagbrev.

I dag har man kun rett til å velge videregående opplæring én gang, men nå foreslås det at man kan velge så mange ganger på nytt fram til man fyller 19 år.

Loven skal etter planen tre i kraft fra skolestart 2024.

Forslagene vil bli sendt på høring senere i år. Utdanningsdirektoratet skal også jobbe med implementeringen av det nye regelverket, slik at alle skoleeiere er forberedt når de nye reglene trer i kraft.