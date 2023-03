NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Avgjørelse om Baneheia-dømte Jan Helge Andersen

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjør påtalemyndighetens konklusjon i spørsmålet om Andersen skal tiltales på nytt i Baneheia-saken i mai 2000. Drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) er blitt stående uløst.

Dermed er spørsmålet nå om påtalemyndigheten vil stille Andersen til ansvar også for dette drapet.

De må i så fall be om at saken blir gjenåpnet før en ny tiltale kan tas ut. Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken og kan dermed kun dømmes til ytterligere to år i saken.

Støre møter Stoltenberg i Brussel



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter Nato-sjef Jens Stoltenberg på Natos hovedkvarter i Brussel. De to skal holde et felles pressemøte klokken 15.15.

Høyre og MDG starter sine landsmøter

Både Høyre og Miljøpartiet De Grønne holder landsmøter denne helgen. Høyre holder sitt på Thon hotell ved Oslo lufthavn, mens MDG holder sitt på Stortinget.

Brenna legger fram forslag til ny opplæringslov

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) presenterer forslag til ny opplæringslov. I forslaget vil regjeringen blant annet lovfeste skoleelevers rett til å medvirke i alle skolebeslutninger som angår dem selv.

Storkamp i kvalifiseringen til fotball-EM for menn

Frankrike, som ble nummer to i VM i Qatar i fjor, møter Nederland til kvalifiseringskamp for EM neste år. Kampen starter klokken 20.45.

I tillegg spiller Gibraltar mot Hellas, Moldova møter Færøyene, Tsjekkia møter Polen, Sverige spiller mot Belgia, Østerrike møter Aserbajdsjan, Bulgaria møter Montenegro og Serbia spiller mot Litauen.