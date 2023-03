NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 24. mars.

Amerikansk angrep i Syria

USA har utført luftangrep i Syria etter at en amerikansk kontraktør ble drept og en amerikansk kontraktør og fem amerikanske soldater såret i et droneangrep. Det opplyste USAs forsvarsminister Lloyd Austin i natt norsk tid.

Luftangrepene var svar på at en drone som Pentagon mener var av iransk opprinnelse, angrep en koalisjonsbase i går. Målene for luftangrepene var grupper som USA mener knyttes til den iranske Revolusjonsgarden.

Biden i Canada

USAs president Joe Biden har ankommet Canadas hovedstad Ottawa. Senere i dag skal han møte statsminister Justin Trudeau og tale til nasjonalforsamlingen.

Handel, migrasjon, forsvarsbudsjett og muligheten for opprettelse av en internasjonal styrke som skal stabilisere situasjonen i Haiti, står på agendaen. Også Ukraina-krigen, klimaendringer og Kina skal være samtalepunkter.

Minst 13 drept i Brasil

Minst 13 personer er drept i en politiaksjon nær storbyen Rio de Janeiro i Brasil. De drepte var alle kriminelle, uttaler politiet.

I aksjonen brukte politiet helikoptre og pansrede kjøretøy. Målet var å pågripe en antatt gjengleder som skal ha stått bak drap på flere politifolk tidligere. Han ble drept i aksjonen. De øvrige som ble drept, var ifølge politiet også kriminelle.

LO kaller lederlønnen i Equinor «hinsides»

Mandag starter lønnsoppgjøret. Da vil LO peke på svimlende lønninger til norske toppledere. Konsernsjef Anders Opedal i Equinor hadde en lønnsvekst fra 18,1 millioner kroner i 2021 til 19.6 millioner kroner i 2022.

LO, som nå forbereder årets mellomoppgjør, mener sjefslønnen i det statseide olje- og energiselskapet har passert nivået som kan kalles «moderat».

– Vi tar med oss alle tall til forhandlingsbordet. Alt dette vil arbeidsgiversiden møte. Dette er et angrep på den norske modellen og går ut over tilliten, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Mol og Sørum med to strake seiere i Mexico

Anders Mol og Christian Sørum vant i strake sett mot italiensk motstand og fikk en perfekt start på verdenstouren i sandvolleyball i Mexico.

De norske stjernene spilte seg til 21-19, 21–13 mot Samuele Cottafava og Paolo Nicolai. De har vunnet samtlige fire møter med Cottafava/Nicolai, men for første gang ble de ikke nødt til å spille et tredje sett.

Litt senere, i natt norsk tid, møtte duoen qatarerne Cherif Younousse og Ahmed Tijan. Der spilte nordmennene seg til seier med 21-19, 16–21 og 15–11.

Zuccarello og Wild tapte mot Flyers

Minnesota Wild og Mats Zuccarello tapte 5–4 for Philadelphia Flyers på bortebane. Kampen endte med shootout.

Resultatet etter full tid var 4-4, og på overtid ble det ingen mål. I den avgjørende straffesparkkonkurransen trakk Flyers det lengste strået. Zuccarello fikk hele 21.55 minutter på isen, og noterte seg for en assist og tre skudd på mål under kampen.