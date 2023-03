Kjernekraft og Melkøya på menyen på Høyres landsmøte

Flere Høyre-lag vil at partiet skal gå lenger i å åpne for kjernekraft. Foto: Halvard Alvik / NTB

Intet mindre enn fem forslag på Høyres landsmøte innebærer at partiet skal innta en mer positiv holdning til kjernekraft. Og Høyre kan følge Senterpartiet i spørsmålet om elektrifisering av Melkøya.

Viken Høyre foreslår å endre lovverket og åpne for kjernekraft i Norge med det samme. Nordland Høyre vil utrede mulighetene for å bygge små kjernekraftverk. Unge Høyre vil åpne døra for et nytt offentlig-privat samarbeid. Rogaland Høyre vil åpne for å bruke det til produksjon av hydrogen. Agder Høyre vil ha som mål at Norge etablerer kjernekraft på sikt.

Alle disse ble sendt inn som forslag til resolusjoner på Høyres landsmøte i helgen. En rekke fylkeslag vil altså at partiet går lengre enn linjen de vedtok i fjor, der man går inn for å utrede forutsetninger og behov for kjernekraft i Norge.

Bård Ludvig Thorheim, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier det er «ganske bra oppslutning» om denne linjen. Han er likevel usikker på hvor mye støtte man vil få for å gå lenger.

– Det er selvfølgelig også folk som er bekymret for kjernekraft i partiet, som i befolkningen for øvrig. Da gjelder det både den potensielle sikkerhetsrisikoen og at teknologien som finnes i dag, ikke kan konkurrere på pris med vann- og vindkraft.

Thoriumkraftverk

Thorheims fylkeslag, Nordland Høyre, peker på muligheten for å etablere mindre kjernekraftverk i tilknytning til industriområder i fylket.

– Når man ser på lengre sikt er det klart at det er viktig for industriparkene å ha nok energi, uten å legge beslag på for mye natur. Det er det som er fordelen med kjernekraften, den legger beslag på veldig lite areal, sier han.

Da Høyre i februar la fram forslag i Stortinget om å utrede kjernekraft i Norge, ble det fastslått at en slik utredning vil se fram mot 2050. Resolusjonsforslaget til Nordland Høyre går også inn for mer forskning på thoriumkraftverk, en eksperimentell form for kjernekraft, samt fusjonskraft.

– Det ligger veldig langt fram i tid. Men ganske grundig forarbeid må gjøres, og derfor er det riktig å drive kunnskapsinnhenting allerede nå, sier Thorheim.

Høyre i nord vil utsette Melkøya-elektrifisering

Forrige helg vedtok Senterpartiets landsmøte å gå imot elektrifisering av Equinor-anlegget på Melkøya med strøm fra dagens nett. Også de nordnorske Høyre-lagene har kommet med et forslag som innebærer en utsettelse.

– Dagens energisituasjon i Nord-Norge medfører imidlertid at vi må sette den planlagte elektrifiseringen av Melkøya på vent. Hvis Melkøya skal elektrifiseres, skal dette gjøres med et absolutt krav om at den kraften som trengs, først må bygges ut i form av ny fornybar energi i Nord-Norge, skriver Nordland og Troms og Finnmark Høyre i forslaget.

De mener man må gå bort fra det såkalte «førstemann til mølla»-prinsippet, og reservere kapasitet til utvikling av annet næringsliv. Fylkeslagene viser også til at elektrifisering av Melkøya vil føre til at det bygges en ny kraftlinje gjennom reinbeiteområder.

– Vi er jo vant til et stort overskudd av vannkraft i Nord-Norge, så det vi er i nå, er jo en surrealistisk situasjon, sier Odd Emil Ingebrigtsen, som er Høyres ordførerkandidat i Bodø.

Inspireres av Trollvind

Han sier man må tenke i samme baner som det såkalte Trollvind-prosjektet – der man utreder bygging av en havvindpark utenfor Bergen for å bidra til elektrifisering av Trollfeltet, og samtidig kunne bidra til mer strøm på land.

– Vi må tenke i samme baner lenger nord.

Ingebrigtsen innrømmer at utbygging av mer produksjonskapasitet i Nord-Norge vil ta tid, og at det er en klimagevinst i snarlig elektrifisering av Melkøya som kan gå tapt om man utsetter.

– Men det er et spørsmål om hvilken finger man skal skjære seg i, sier han.

Flere industriprosjekter i Nord-Norge er også satt på vent på grunn av at man ikke kan garantere at de vil få nok strøm fra kraftoverskuddet i regionen, forteller Ingebrigtsen.

– Den resolusjonen som Høyre i Nord-Norge fremmer, reflekterer mye av det samme som Senterpartiets landsmøte vedtok. Det er et klart signal, sier han.