Human-Etisk Forbund gir full støtte til norske biskoper

En kirke skal brukes til kristne begravelser. Det er styrelederen i Human-Etisk Forbund og norske biskoper skjønt enige om.

Denne uken ble det kjent at biskopene i Den norske opphever unntaket som i pandemien åpnet for at kirkerom kunne brukes til ikke-kristne begravelser. Beslutningen får full støtte av styrelederen i Human-Etisk Forbund.

– Kirkerommet er Den norske kirkes. Vi kan ikke forvente at det nærmest er å forstå som et offentlig seremonirom for alle, sier Christian Lomsdalen til Dagen.

Samtidig tar biskopene tydelig til orde for å beholde formålsparagrafen i reglene for hva et kirkerom kan brukes til. Denne paragrafen slår fast at kirker skal brukes til «Guds ære og menighetens oppbyggelse».

– Det vitner om manglende respekt når politikere og andre utenfor kirken vil åpne den for ikke-kristne seremonier, sier Lomsdalen.

Styrelederen i Human-Etisk Forbund sier han håper biskopenes klargjøring gjør at politikere får øynene opp for alle utenfor kirken trenger egne rom for verdige seremonier ved livets slutt.