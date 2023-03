Mor dømt til fengsel etter feilmedisinering av datter

NTB

En kvinne i 30-årene er dømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for å ha mishandlet eget barn og en rekke bedragerier.

En enstemmig rett kommer til at kvinnen må dømmes for mishandling, skriver Stavanger Aftenblad.

I ni måneder fikk datteren epilepsimedisiner med fare for alvorlige bivirkninger, uten å ha epilepsi.

Kvinnen ble i tillegg dømt for flere bedragerier. I januar 2019 løy hun om å være gravid med tvillinger, noe som ga henne i overkant av 166.000 kroner i engangsstønad fra Nav.

Sør-Rogaland tingrett finner at straffen for mishandlingen alene må ligge på ett år og tre måneders fengsel.

Sammenholdt med bedrageriene hun dømmes for er utgangspunktet for straff noe over to års fengsel, skriver avisen.

På grunn av lang saksbehandlingstid og det at tiltalte har tilstått ett bedrageri, blir straffen satt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel.

Kvinnen i 30-årene dømmes i tillegg til å betale 100.000 kroner i erstatning til datteren. Kvinnens forsvarere varsler at de vil anke dommen.

– Retten har gjort alvorlige feil i sin bevisvurdering, og det er brukt uriktig lovanvendelse. Dommen er omfattende, og vi må nå foreta en grundig gjennomgang for å påpeke disse feilene i anken, sier de til avisen.