Trondheim vurderer å følge Oslo og Bergens Tiktok-grep

NTB

Trondheim kommune ser ikke bort fra at den vil fraråde ansatte bruk av Tiktok og Telegram. Bergen og Oslo har bedt ansatte fjerne appene på tjenestemobiler.

Justis- og beredskapsdepartementet frarådet tirsdag bruk av appene Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner og -nettbrett etter en vurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Vi er på ballen, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim kommune, Camilla Storseth Moe til Adressa torsdag ettermiddag.

Moe ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt med fraråding hos dem også. Tidligere torsdag varslet Bergen kommune at de gjør det samme. Kort tid etter bekreftet finansbyråd Einar Wilhelmsen i Oslo kommune overfor TV 2 at de gjør det samme.

Det ble også klart torsdag at Stortinget ber ansatte fjerne Tiktok og Telegram.

– Dette innebærer at representanter og ansatte som har installert Tiktok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer, bes om å fjerne appene så raskt som mulig, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).