Tilsynsmyndigheter advarer mot mulig pyramideselskap

NTB

Forbrukertilsynet og Finanstilsynet advarer mot Better Experience, etter flere henvendelser om at det kan være ulovlig pyramidespill rettet mot barn og ungdom.

– Finanstilsynet er kjent med at privatpersoner i Norge som deltar i Better Experience (BE), aktivt forsøker å verve nye kunder til virksomheten, med løfte om høy fortjeneste. Finanstilsynet minner om at både ytelse av investeringstjenester uten nødvendig tillatelse og medvirkning til dette, er ulovlig og at tilsynet kan ilegge lovbruddsgebyr og/eller melde det til politiet, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding.

Det oppfordres til å være kritisk til selskap som lover høy fortjeneste og lav risiko.

– Sjekk alltid om selskapet står oppført i virksomhetsregisteret til Finanstilsynet eller om Finanstilsynet har advart mot selskapet.

– Ofte er det også historier om andre personer som har investert, og tjent godt. Husk at om noe høres for godt ut til å være sant, så er det gjerne det. Hold deg informert, og vær kritisk.

Har ikke lov å drive i Norge

Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at BE har tilbudt investeringstjenester til norske investorer. Det har ikke BE godkjennelse til å drive med i Norge. Selskapet har derfor ikke nødvendig godkjennelse etter norsk lov. Virksomheten er heller ikke registrert hos Finanstilsynet som tilbyder av vekslings- og/eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta.

Forbrukertilsynet advarer også mot selskapet, og skriver i en melding at det er kommet mange henvendelser den siste tiden om BE.

– Flere spør om dette er et ulovlig pyramidespill som henvender seg mot barn og ungdom. På bakgrunn av informasjon om virksomheten, ser vi at de verver deltakere gjennom sosiale medier og medlemsmøter i norske byer. Vi har ikke hatt tilsyn og konkludert med at BE er et ulovlig pyramidespill, men ut fra opplysningene vi har fått hittil, ser vi at virksomheten har flere likhetstrekk med ulovlig pyramidespill, skriver det.

Forbrukertilsynet overtok tilsynet med pyramidespill fra 1. januar 2023. Lotteritilsynet, som hadde ansvaret før, har advart mot å delta i BE og lignende konsepter, nettopp fordi det har likhetstrekk med pyramidespill.

Ikke svar fra BE

En pyramidevirksomhet er at noen lover at du skal tjene mye penger på kort tid ved å selge produktet deres videre til familie og venner, og at de også blir vervet med utsikter til å tjene gode penger.

Det blir ofte betalt penger uten at en får håndfaste produkter tilbake. For at noe skal anses som ulovlig pyramidespill, må mer enn 50 prosent av omsetningen stamme fra verving eller overprisede varer.

BE er et Dubai-basert foretak, som ifølge E24 for ett år siden hevdet å ha 60.000 aktive kunder totalt.

På nettsiden sin avviser BE at de driver med pyramidespill. De gir sågar råd om hvordan vurdere om noe er pyramidespill eller lovlig virksomhet.

Foretaket har hatt arrangementer i byer over hele Norge, men har ikke svart på spørsmål fra E24 om hvor mange medlemmer de har i Norge.

Tidligere i år ble et arrangement avlyst i Sandefjord, da Oslofjorden Convention Center (OCC ) kansellerte kontrakten med BE på grunn av advarslene fra norske myndigheter.