Frp gir regjeringen skylden for rentehopp: Støre må slutte å snakke og begynne å lede landet

NTB

SV er urolig, Rødt er bekymret, mens Frp hamrer løs på regjeringen etter at Norges Bank satte opp styringsrenta og signaliserte at rentetoppen ikke er nådd.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, til 3 prosent. De ser også for seg en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer. Norges Bank mener det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen.

Rødt sier de lenge har vært bekymret for at renta har økt for mye og for raskt. De mener Norges Bank ikke bare skal ta hensyn til inflasjonen, men også sørge for å holde arbeidsledigheten lav.

– Renteøkning biter ikke på den importerte inflasjonen, og det vet også Norges Bank. Det de først og fremst oppnår med dette, er å forsterke priskrisen for norske familier og å sende flere ut i arbeidsløshet, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen.

Urolig

SV mener rentehevingen i stor grad handler om å styre kronekursen.

– Når USA setter renten opp, gjør vi det også, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Til NTB opplyser hun at hun nå er litt urolig og at hun håper sentralbanken tar tilstrekkelig høyde for den finansielle stabiliteten.

– Økt rente slår rett inn i denne nå, mens den knapt virker på inflasjonen. Samtidig er arbeidsledigheten unødig på vei opp, sier Kaski.

– Regjeringen har gjort vondt verre

Norges Bank skriver i sin beslutning at de mener det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Frp mener regjeringens passive holdning til priskrisen bidrar til en høyere rente enn nødvendig.

– Politisk handlingslammelse i møte med en importert inflasjon gir Norges Bank lite handlingsrom. Regjeringen er indirekte skyld i at rentenivået nå øker, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi.

– Nå må statsminister Støre slutte å snakke og begynne å lede landet. Skal vi få kontroll over inflasjonen og rentene ned, må regjeringen raskt kutte i avgifter og sørge for en langt bedre strømstøtte for både folk flest og bedriftene, sier Limi.

Han viser til at store deler av inflasjonen importeres gjennom høyere strømpriser, og mener regjeringen har gjort vondt verre gjennom en historisk høy økning i skatter og avgifter.

– Flere og flere vil få økonomiske problemer om Støre og Vedum ikke snart viser handlekraft, mener Limi.