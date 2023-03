Politiet etterforsker alvorlig voldshendelse i Bærum

NTB

Politiet ber gjerningsperson melde seg etter en alvorlig voldshendelse ved Slependen togstasjon i Bærum onsdag. En mann i 40-årene ble funnet med stikkskader.

Rundt klokken 23 onsdag fikk politiet melding om at en person var skadd med stikkskader i nærheten av Slependen togstasjon.

–Vi ber om at gjerningspersonen tar kontakt med politiet umiddelbart, skriver politiet i en pressemelding.

Helsepersonell og politi rykket ut til stedet. Fornærmede var bevisst, men framsto ifølge politiet alvorlig skadd. Personen, en mann i 40-årene med polsk statsborgerskap, ble tatt med til sykehus.

Senere ble det slått fast at han var utenfor livsfare.

– Politiet mener at åstedet er en leilighet på Slependen i Bærum. Politiet har i hele natt jobbet med etterforskning av saken. Per nå er ingen siktet eller pågrepet for forholdet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet skriver at etterforskningen fortsatt pågår, men at fornærmede ikke framstår som et tilfeldig offer.

– Opplysningene per nå tyder på at det skal ha vært en foranledning til hendelsen, skriver politiet.