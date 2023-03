Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent

NTB

Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent. Sentralbanken presenterte sin rentebeslutning torsdag.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er klart over målet. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten er på vei opp, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.