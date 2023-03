Equinor-sjef Opedal fikk over 19 millioner i lønn i fjor

NTB

Svekket kronekurs i fjor ga konsernsjef i Equinor Anders Opedal lønnsvekst, fra 18,1 millioner kroner til 19.6 millioner kroner utbetalt.

I 2022 fikk konsernsjef i Equinor Anders Opedal godtgjørelser på 2,042 millioner dollar, som var litt mindre enn i 2021, da han fikk 2,055 millioner dollar, ifølge Equinors årsrapport , som kom torsdag. Fordi Opedal får lønn og godtgjørelser utbetalt i kroner, blir det likevel en lønnsøkning.

Høye olje- og gasspriser bidro til et rekordresultat for selskapet i fjor, med justert driftsresultat på 74,9 milliarder dollar. I 2021 var tilsvarende tall 33,7 milliarder dollar.

Også Norge har tjent godt på svekket kronekurs og sterke resultater i 2022. Equinor betalte 45 milliarder dollar i inntektsskatt, hvorav 44 milliarder ble betalt i Norge.

Bonusen til de Equinor-ansatte var på 9,3 prosent av grunnlønnen i 2022, som er på høyt nivå, men ikke like høyt som i 2021, da de fikk 10,5 prosent. Ifølge DN er den totale potten for disse bonusene, som går til et flertall av de ansatte, på om lag 1,3 milliarder kroner, som er omtrent det samme som året før.