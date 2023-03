SSB: Færre elg og hjort felt under jakta

NTB

Forrige jaktsesong var det nedgang i antall dyr felt for både elg og hjort. Det har ikke vært skutt færre elg siden jaktåret 1989/1990.

For første gang siden 2015 ble det i fjor også nedgang for antall hjort felt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble det felt 27.500 elg og 49.300 hjort i jaktåret 2022/2023.

Jakt på elg og hjort skjøt fart fra 1970-tallet, da det ble felt under 10.000 dyr til sammen hver sesong.

Elgutbyttet har gått ned siden tusenårsskiftet. Utbyttet på elg sist jaktår var 24 prosent lavere enn foreløpig toppår 1999/2000.

Færre elg ble felt i alle fylker unntatt i Nord-Norge og i Vestland og i Møre og Romsdal. Trøndelag hadde størst nedgang i antall felte elg med en nedgang på 900 dyr.

Nedgangen i antall felte hjort var på 3.500 dyr, med størst nedgang i hjortefylkene Møre og Romsdal og Vestland.

Antall registrerte jegene i Norge har økt med over 25 prosent siden jaktsesongen 2006/2007, fra drøyt 400.000 til godt over en halv million. 15,5 prosent av dem er kvinner. Den samme økningen ses ikke for antallet som jakter aktivt. Det har ligget i underkant av 140.000 i samme periode.