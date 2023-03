Erna Solberg spent på Vedums skattegrep

Senterpartiets landsmøte har vedtatt å gå inn for å redusere skattetrykket for næringslivet. Høyre-leder Erna Solberg er spent på hvordan Ap-Sp-regjeringen vil følge opp vedtaket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I helgen vedtok Sp-landsmøtet at det samlede skattetrykket for næringslivet skal reduseres. Høyre-leder Erna Solberg er spent på hva som kommer fra Vedum.

– Jeg synes det er et positivt signal. Så håper jeg at de står ved det, og at det ikke bare er sånn at de gjør noen endringer på avskrivningsregler for bønder, og så mener de at de har møtt opp for næringslivet. De må faktisk bidra til at hele næringslivet opplever lavere skattetrykk, sier Solberg til NTB.

På landsmøtet sist helg vedtok Senterpartiet en resolusjon der det heter at «Det samlede skattetrykket i næringslivet må reduseres». Partiet vil også øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere formesgrunnlaget.

– Mest å signalisere en retning

I et intervju med NTB svarer Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum dette på spørsmål om hvordan han vil følge opp vedtaket til Sp-landsmøtet:

– Altså, på Klækken-konferansen (regjeringens budsjettkonferanse, red.anm.) så signaliserte vi at vi mener at man ikke skal gjøre nye store skattegrep som vi måtte gjøre i fjor, sier han og viser til høyprisbidraget for kraftbransjen og tillegget på arbeidsgiveravgiften.

Regjeringen har vært tydelig på at begge disse avgiftsøkningene skal være midlertidige. Høyprisbidraget for kraftbransjen skal vare ut 2024, mens regjeringen foreløpig ikke har satt noen sluttdato for den økte arbeidsgiveravgiften for inntekter på over 750.000 kroner.

– Så når Senterpartiet snakket om å redusere skattetrykket, snakker man egentlig om å ta ned det trykket som økte?

– Det er jo mest å signalisere en retning, at vi mener at det er viktig å beholde en lav bedriftsbeskatning. At vi ikke skal gjøre nye store skattegrep som det var nødvendig å gjøre i fjor, sier Vedum.

– Vi har sørget for at de som har vanlige og lave inntekter har fått lavere inntektsskatt. Den type omfordeling vil fortsatt være viktig for oss, føyer han til.

Falskt flagg

Det er langt fra nok, mener Solberg.

– Nei, det er ikke nok. De seiler under falskt flagg hvis det bare er snakk om å fjerne midlertidige skatter. Da tror jeg nok mange av de som stemte for dette på Senterpartiets landsmøte, føler at de har stemt for noe annet, sier hun.

– Vi må gjøre noe med eierbeskatningen i Norge. Den er for høy for øyeblikket. Den tvinger ut store utbytter, og den skaper store utfordringer, mener Høyre-lederen.

Men ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil Senterpartiets skattevedtak ikke få store konsekvenser for Ap-Sp-regjeringens skattepolitikk.

– Det er jo et innspill fra Senterpartiet. Men det er regjeringen som skal ta sine beslutninger. Og der har vi både Hurdalsplattformen, vi har budsjettet fra i fjor, og vi må ta hensyn til den situasjonen vi er i nå. Senterpartiets signal er jo at vi skal ha stabile og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk næringsliv. Det har vi, sier Støre til NTB.

– Vi har jo holdt selskapsskatten uendret på 22 prosent. Det er den som er det viktige for hvor man investerer, påpeker han.

Solberg-frykt

I Stortingets spørretime onsdag ble Støre utfordret av Solberg på når regjeringen tenker å fjerne høyprisbidraget og den ekstra arbeidsgiveravgiften. Støres svar var at det ikke er satt noen dato for den midlertidige arbeidsgiveravgiften, men at høyprisbidraget skal fases ut i løpet av 2024.

Solberg er skuffet over svaret.

– Nå hører jeg både Støre og Vedum være mer «wishy-washy» på dette, ved at de sier at det skal «utfases», ikke bare fjernes. Da er jo frykten at de bare skal redusere det litt, eller at de lar dette stå mye lenger. Det er negativt, særlig for mange av de teknologibedriftene vi har i Norge, sier Solberg.