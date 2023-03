Frp foreslår SMS-varsling når barna skulker

NTB

Hvis Frp i Oslo får det som de vil, kan foreldre eller foresatte snart få en SMS om barna ikke dukker opp på skolen.

Det kan bidra til å få ned fraværet både på ungdomsskolen og på videregående skoler i Oslo, håper Frp.

– Det har fungert veldig bra de stedene hvor man har gjort det, i Danmark og faktisk også i Stockholm i Sverige, sier Bjørn Revil (Frp), medlem i kultur og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, til VG.

Han mener varsling vil gjøre det lettere for lærere og lettere for foreldre å følge opp fraværet til de unge. I tillegg ligger det allerede et system inne for SMS-varsling i systemet «Skolemelding», som Oslo-skolen allerede benytter.

– Med et slikt system så kan man så fange opp folk som er litt sånn på vei ut av skolesystemet, og som sliter litt med ting, sier Revil.