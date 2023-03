Politiet vurderer varetektsfengsling etter aksjonen mot fiskerinæringen

NTB

Ålesund-baserte Fjordlaks eier klippfiskselskapet Karlsøybruket i Troms som tirsdag ble ransaket av politiet. Tre personer er avhørt av politiet i saken.

Politiet sa tidlig onsdag at de i løpet av dagen ville ta stilling til om de skal be om varetektsfengsling for noen av de tre som er pågrepet etter storaksjonen mot fiskerinæringen tirsdag.

To personer fra Troms og én fra Møre og Romsdal ble pågrepet i den omfattende aksjonen tirsdag morgen. Med bistand fra Kystvakten ransaket Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim flere skip, fiskemottak og kontorlokaler, blant annet på Vannøya i Troms.

Politiet hadde onsdag ettermiddag ikke konkludert om noen av de pågrepne vil bli framstilt for varetekt.

Selskap bekrefter

Bakgrunnen for aksjonen var en ordinær kontroll ved et fiskebruk i desember 2020. I etterkant valgte Fiskeridirektoratet å politianmelde fiskebruket.

Det familieeide og Ålesund-baserte Fjordlaks AS eier Karlsøybruket på Vannøya som var blant fiskebrukene politiet aksjonerte mot tirsdag. Styremedlem Christin Pedersen i Fjordlaks, har i en epost sendt til flere medier, blant annet Nordlys og Dagens Næringsliv , bekreftet at både fiskebruket i Troms og at Fjordlaks i Ålesund ble oppsøkt av politiet

– Regnskapet til denne bedriften blir administrert og ført i Ålesund og derfor ble det i den forbindelse også gjort beslag i dokumenter som befant seg i Ålesund. Driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av denne aksjonen, skriver Pedersen i en epost til Nordlys.

Milliardomsetning

Fjordlaks driver med produksjon av klippfisk og hadde i 2021 en omsetning på over 1,4 milliarder kroner. Overskuddet før skatt endte på 140 millioner kroner. Karlsøybruket alene sto for over 1 milliard av omsetningen og nesten 88 millioner av overskuddet.

– Som eiere av Karlsøybruket er vi selvsagt urolige etter en slik aksjon. Vi regner med at politiet etter hvert vil informere oss mer om hva dette gjelder, og hva man eventuelt mener er gjort galt. Vi vil selvfølgelig bidra med nødvendig informasjon. Driften både på Karlsøybruket, Tufjordbruket og Fjordlaks går som normalt. Utover dette ønsker ikke Karlsøybruket AS å gi ytterligere kommentarer, skriver Pedersen.

Tre rederier og et landselskap har også status som siktet i saken. Politiet har ikke ønsket å spesifisere siktelsene ut over at det omhandler brudd på fiskeri- og regnskapslovgivning.

Mistanken mot fiskebruket i 2020 dreide seg om kvoteunndragelse og omskriving mellom arter, henholdsvis torsk og sei, bekrefter seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.