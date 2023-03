Salami og fårepølse trekkes fra markedet på grunn av salmonella

NTB

Salami, Fårepølse og Blokksalami fra Pers Kjøkken AS trekkes fra markedet. Det er påvist salmonella i råvarer som er brukt i disse produktene.

Produktene solgt i en rekke dagligvareforretninger og nettbutikker, opplyser Matportalen.

Produktene det gjelder, er Salami og Salami Røkt 100 g med best-før-dato 16.05.23-12.12.23, Salami skalk 300 g best før 16.05.23-13.09.23, Fårepølse 100 g best før 12.05.23-12.12.23, Fårepølse skalk 300 g best før 12.05.23-13.09.23 og Blokksalami skalk 300 g best før 28.04.23-13.09.23.

Pers Kjøkken AS melder at produktet nå er trukket tilbake og ikke lenger finnes i butikkene. De ber forbrukere som har kjøpt produktet, om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der produktet er kjøpt.