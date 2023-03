NTB

Riksadvokaten offentliggjør fredag om saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt eller ikke.

Nettavisen meldte dette først. NTB får det bekreftet av Andersens forsvarer Svein Holden.

Andersen ble i sin tid dømt for drap på en av de to jentene som ble drept i Baneheia, men frikjent for det andre drapet. Viggo Kristiansen ble dømt for begge drapene, men er seinere blitt frikjent etter at saken ble gjenopptatt.