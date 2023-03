Støre: – Fremfor at noen skal ryke og reise, kan de bli hjemme og skape og dele

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville ikke kritisere SV for å be rikinger «ryke og reise» i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke kritisere SV for å be rikinger «ryke og reise». Han mener Sveits-utflytterne bryter samfunnskontrakten.

– Fremfor at noen skal ryke og reise, kan de bli hjemme og skape og dele, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

Der krevde Frp-leder Sylvi Listhaug svar fra Støre om hvorfor han ikke vil ta avstand til SVs retorikk.

Nyvalgt SV-leder Kirsti Bergstø vakte oppsikt da hun i helgen sa at Aker-milliardær Kjell Inge Røkke, som nylig meldte flytting til Sveits, kan «ryke og reise».

Kritikk i retur

– Her ser vi regjeringens støttehjul SV i fri dressur. Hvordan kan regjeringen gi makt til et parti som SV, ville Listhaug vite.

Støre sendte kritikken rett i retur og pekte på at Frp og partier på høyresiden slenger rundt seg med ord som «skattebombe» og «politisk risiko».

– Dere bruker ord som skaper en virkelighet som er helt feil. Norge har klart seg mye bedre enn andre land, sa han og pekte på at investeringene i næringslivet økte med 15 prosent i fjor, mens det ble skapt 100.000 nye arbeidsplasser.

Samfunnskontrakt

– Hvis man har tjent seg rik i Norge, så er det en del av samfunnskontrakten å være en del av spleiselaget, sier Støre og peker på at også rike bruker velferdsgoder som skole, sykehus og veier.

Frps André Njaastad ville på sin side vite hvorfor norske bedriftseiere må betale formuesskatt, mens utenlandske eiere slipper.

– Det er en forskjell. Utenlandske eiere tar ikke del i norske velferdsgoder, derfor er de ikke en del av spleiselaget, svarte Støre.

Grunnrente og havbruk

Listhaug ville også vite hvorfor det tar så lang tid før regjeringen legger fram grunnrenteskatten på havbruk.

Den såkalte lakseskatten ble innført allerede 1. januar, men innretningen er ennå ikke kjent.

– Det har gått mer enn et halvt år, og næringen fortviler. Det er dramatisk for de store og fortvilende for de små. Når vil regjeringen komme med en avklaring, spurte Listhaug.

Heller ikke denne gangen kom Støre med en konkret dato.

– Men det går ikke lenge før vi legger fram forslaget for Stortinget. Da vil man se at vi har lyttet til høringsinnspillene. Skatten vil bli rettferdig, beroliget han.