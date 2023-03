Ny person pågrepet i voldtektssak i Skien

NTB

Politiet har pågrepet ytterligere en person etter at en prostituert kvinne natt til tirsdag ble ranet med kniv og voldtatt på en privatadresse i Skien.

En lokal mann i 20-årene ble pågrepet samme natt, men ifølge kvinnen var det to personer til stede da hendelsen fant sted. Det skal være denne personen som nå er tatt av politiet, skriver Varden.

Det var natt til tirsdag at kvinnen kontaktet politiet og fortalte at to personer skal ha kommet til boligen. Til NTB opplyser politiet at kvinnen har forklart at den ene mannen truet henne med kniv, ranet henne for penger og deretter voldtok henne.

Mannen som nå er pågrepet, skal ifølge politiet ha hatt en mindre aktiv rolle, men var på stedet da ranet og voldtekten skal ha blitt gjennomført. Kvinnen er ifølge politiet en utenlandsk prostituert.