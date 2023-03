Rentemøte: Finansuro kan presse styringsrenta et hakk til

Konsensus blant økonomene er at styringsrenta skal opp fra dagens 2,75 prosent til 3 prosent og at rentebanen vil bli justert opp. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Ekspertene tipper Norges Bank vil heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, men ser det ikke som usannsynlig det kan bli mer også, for å styrke krona.

Onsdag er det rentemøte, og torsdag presenteres rentebeslutningen og pengepolitisk rapport fra Norges Bank, inkludert ny prognose for renten fremover.

I desember vedtok rentekomiteen enstemmig å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

Ekspertene tror dette står ved lag. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank ser for seg at renta blir justert opp til 3 prosent nå og deretter ett hakk til fram mot sommeren. Det betyr gjeldende rentebane på 3 prosent vil heves, noe han ser som nødvendig, etter bankuroen de siste ukene og utviklingen i Norge i år.

– Siden desember har krona vært svakere enn forventet, og olje- og gassprisene har gått ned. Vi utelukker ikke at de justerer opp til og med et halvt prosentpoeng torsdag for å stabilisere valutakursen, men jeg tror ikke det er det som er mest sannsynlig, sier han til NTB.

En liten spagat

Det har vært mye uro på verdens børser i kjølvannet av at Silicon Valley Bank kollapset i USA og at den sveitsiske banken Credit Suisse måtte ha krisehjelp.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets tror også Norges Bank vil fortsette å heve renten, til 3 prosent, og i tillegg legge fram en høyere rentebane.

– Vi forventer at rentebanen i år vil løftes, men at det vil ta litt tid før rentetoppen nås, nettopp fordi det er argumenter for å avvente situasjonen og se an markedene. Akkurat nå er det veldig vanskelig å si hvordan timingen blir, sier Berg.

Tross svekket krone, lavere oljepris og høy inflasjon, går norsk økonomi bra og arbeidsledigheten er ennå lav.

En renteøkning vil kunne bidra til å få ned inflasjonen, men tar Norges Bank for hardt i, vil det kunne øke prisene, dempe aktiviteten i norsk økonomi og i neste omgang øke arbeidsledigheten.

– Dette var allerede en spagat, med mange hensyn å ta og veie mellom. Vi lever i en tid hvor vi kjenner på kroppen at det er uheldig at inflasjonen er høy. Men vi bør også være opptatt av å få dette under kontroll og håpe at de klarer å balansere hensyn, uten å stramme for hardt, sier Berg.

Møter i USA og Storbritannia

Denne uka er det også rentemøter i den amerikanske sentralbanken Fed og Bank of England. Også der ventes det renteøkninger.

Den norske krona er for øvrig langt mer svekket mot dollar, euro og pund så langt i år enn det tidligere prognoser tilsa.

– Det vi er mest spent på, er hvor bekymret Norges Bank er for utviklingen i kronekursen. Det er det som gjør at vi ikke blir superoverrasket hvis de leverer 50 basispunkter, men tror ikke det. Men det er den veien usikkerheten ligger, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.