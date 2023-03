150 vektere kan miste jobben ved Nasjonalmuseet

NTB

Nasjonalmuseet får krass kritikk fra tillitsvalgte. 150 Securitas-vektere kan miste museet som arbeidsplass.

– En statlig institusjon som dette bør kjempe for et anstendig arbeidsliv, sier hovedtillitsvalgt Stian Tveitan i Securitas til Aftenposten.

To selskaper har til nå hatt ansvar for vaktholdet i Nasjonalmuseet: Securitas og Protect Vakthold og Sikkerhet, men fra 1. mai skal Protect ta over hele vaktholdet etter at de vant en anbudskonkurranse.

Da museet utlyste den nye kontrakten, krevde de ikke såkalt virksomhetsoverdragelse. Det ville betydd at Securitas-vekterne hadde blitt overført til Protect. Dermed kan ingen Securitas-vektere fortsette ved Nasjonalmuseet. Saken ble først omtalt i FriFagbevegelse.

Tveitan mener Nasjonalmuseet driver med ansvarsfraskrivelse.

– Det er klart at de har hatt mulighet til å stille krav til at vinneren av anbudsrunden skulle ta med seg de allerede ansatte vekterne videre, sier han.

Nasjonalmuseets administrasjonsdirektør Rune Bjerkås sier at det ikke er museets oppgave å stille krav om at reglene om virksomhetsoverdragelse følges.