Erna Solberg forsvarer Kina-avtale – angrer ingenting

NTB

Norge hadde ikke fått plass i Sikkerhetsrådet uten å reparere forholdet til Kina, sier tidligere statsminister Erna Solberg, som ikke angrer på avtalen.

Erna Solbergs regjering klarte å normalisere forholdet til Kina i 2016, etter at Norge hadde tilbrakt seks år i fryseboksen.

Etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010 frøs kinesiske myndigheter den diplomatiske forbindelsen mellom Norge og Kina.

I 2016 fremforhandlet regjeringen seks ulike avtaler med kinesiske myndigheter. Samtidig sendte de i fellesskap ut en normaliseringserklæring, hvor begge de to landene fortalte om at relasjonen mellom dem nå var normalisert.

Solberg sier til Klassekampen at hun tror innsatsen hennes egen regjering la ned i 2016 gjorde sitt til at Norge kunne ta plass i FNs sikkerhetsråd i 2021.

– Vi kunne neppe ha sittet i FN sitt sikkerhetsråd i disse årene uten at vi kunne snakke med et av veto-landene, sier Solberg.

På landsmøtet til Høyre i helgen vil Unge Høyre kjempe for en hardere linje overfor Kina. Unge Høyre-leder Ola Svenneby sier det ikke bare handler om at Kina ikke respekterer menneskerettighetene.

– Jeg er redd for at Europa er i ferd med å gjøre same feilen som vi gjorde med Russland. Altså gjøre oss avhengige av et land som har andre interesser enn oss i sikkerhetspolitikken.