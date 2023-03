Voldsoffer innlagt på St. Olavs hospital med stikkskader

NTB

En person er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim etter et knivslagsmål i Trondheim sentrum.

– Fornærmede er en person i 20-årene og er påført stikkskader i magen. Vedkommende var ved bevissthet etter hendelsen, opplyser operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB.

En politipatrulje kom tilfeldigvis over hendelsen ved 1.30-tiden i Trondheim sentrum. Tre vitner ble tatt med til stasjonen for avhør. Bakgrunnen for voldsepisoden er ikke avklart.

– En mistenkt person i 30-årene ble pågrepet på stedet og sitter i arresten, forteller operasjonslederen.