Rekordmange vil ha kjønnsbekreftende behandling

NTB

I fjor ble 268 barn og unge henvist til Rikshospitalet i håp om å få kjønnsbekreftende behandling. Det er 13 prosent flere enn året før.

I forrige uke kom en ny rapport som stiller spørsmål ved pasientsikkerheten til denne gruppen. Blant annet er ikke helsetjenesten i Norge dimensjonert for å møte økningen, ifølge rapporten. Nå viser nye tall fra Rikshospitalet at 2022 ble nok et rekordår, skriver Aftenposten.

I fjor ble 268 barn og unge under 18 år henvist til sykehuset i håp om å starte kjønnsbekreftende behandling – en økning på 13 prosent fra året før. Det kommer frem i årsrapporten til Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK).

Og pågangen øker også blant voksne. Antallet pasienter til utredning og behandling steg med 19 prosent sammenlignet 2021.

Avdelingsleder ved NBTK, Kjersti Gulbrandsen, sier årsakene er sammensatte.

– Lett tilgjengelig informasjon om LGHBTQ+ og et stort mediefokus kan være noe av forklaringen på at flere personer ser for seg at kjønnsbekreftende behandling kan løse deres livsutfordringer, sier hun.