NTB

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 22. mars.

NSM Sikkerhetskonferansen 2023



Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Sikkerhetskonferansen 2023 onsdag og torsdag.

Krig, klimaendringer og krisestemning var stikkord som preget 2022. I 2023 sier NSM at de tar nye grep for å håndtere sikkerhetsutfordringene Norge står overfor. Samarbeid på tvers av samfunnet står sentralt under årets konferanse. Årets konferanse avholdes i Oslo Kongressenter og varer i to dager.

Verdens vanndag 2023 – Vann- og avløpsetaten inviterer til seminar



Det er verdens vanndag. Hvert år markers verdens vanndag for å sette søkelys på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vann som ressurs. Vann- og avløpsetaten inviterer til seminar om hvilke problemer som venter for klima, vann og avløp, og om tørke og vannforsyning i kommunen.

Ett av temaene er den nye reservevannforsyningen i Oslo som skal være ferdig i 2028.

Ventes å stemmer over Nato-medlemskap

Riksdagen i Sverige kan denne dagen komme til å stemme over proposisjonen om svensk Nato-medlemskap. Den finske Riksdagen vedtok de nødvendige lovendringer for Nato-medlemskap den 1. mars 2023.

Federal Reserve kommer med rentebeslutning

Den amerikanske sentralbanken skal kunngjøre den nyeste rentebeslutningen. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve startet sitt pengepolitiske møte tirsdag.

Boris Johnson forklarer seg om partygate-skandalen

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson må forklare seg for det britiske Parlamentet om hvorvidt han løy om partygate-skandalen.